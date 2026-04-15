Over REX American Resources Corporat
Rex American Resources Corporation is een houdstermaatschappij. De onderneming is actief in twee segmenten: ethanol en bijproducten, en geraffineerde steenkool. De onderneming opereert via haar dochterondernemingen, waaronder One Earth Energy, LLC (One Earth), NuGen Energy, LLC (NuGen), en Big River Resources, LLC (Big River). Het segment ethanol en bijproducten houdt zich bezig met de verkoop van ethanol, distillers grains en non-food grade maïsolie. De onderneming exploiteert dit segment via drie ondernemingen. Het segment geraffineerde steenkool houdt zich bezig met de verkoop van geraffineerde steenkool. De Vennootschap exploiteert dit segment via één naamloze vennootschap voor geraffineerde steenkool.