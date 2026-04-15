Over Restaurant Brands Intrnational
Restaurant Brands International Inc. is een bedrijf dat zich bezighoudt met quick service restaurants (QSR). Het bedrijf houdt zich bezig met het serveren van koffie en andere drank- en voedingsproducten. Het bezit vier quick service restaurant merken: Burger King, Tim Hortons, Popeyes en Firehouse Subs. Tim Hortons restaurants zijn QSR met een menu dat bestaat uit melange koffie, thee, op espresso gebaseerde warme en koude speciale dranken, gebakken goederen, waaronder donuts, Timbits, bagels, muffins, koekjes en gebak, gegrilde panini's, klassieke sandwiches, wraps en soepen. Burger King-restaurants zijn QSR-restaurants met gegrilde hamburgers, kip en andere speciale sandwiches, frites, frisdranken en andere voedingsmiddelen. Popeyes restaurants zijn QSR met een menu in Louisiana stijl met onder andere gefrituurde kip, kip tenders, gefrituurde garnalen, zeevruchten, rode bonen en rijst, en andere regionale gerechten. Het bedrijf heeft ongeveer 28.000 restaurants in meer dan 100 landen.