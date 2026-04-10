Over Reckitt Benckiser Group
Reckitt Benckiser Group plc (Reckitt ) is een wereldwijd opererende onderneming op het gebied van consumptiegoederen. De bedrijfssegmenten van de onderneming omvatten de sectoren Hygiëne, Gezondheid en Voeding. De hygiëneportefeuille werkt aan het elimineren van vuil, ziektekiemen, ongedierte en geuren met producten zoals Lysol, Finish, Mortein en AirWick. De Health-portfolio van het bedrijf biedt aantrekkelijke oplossingen die pijnverlichting, bescherming, hygiëne en persoonlijke verzorging bieden aan huishoudens over de hele wereld, met merken als Dettol, Durex, Gaviscon, Nurofen, Mucinex, Strepsils en Veet. De Nutrition business omvat de toonaangevende baby- en kindervoeding, voeding voor volwassenen en het assortiment vitaminen, mineralen en supplementen van Reckitt. Tot de merken van de divisie Voeding behoren Airborne, Mead Johnson, Move Free en Schiff. De merkenportefeuille van het bedrijf omvat ook Scholl, Clearasil, Cillit Bang, Harpic , Calgon, Vanish, Woolite, Enfamil en Nutramigen.