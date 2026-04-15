Over Rackspace Technology, Inc.
Rackspace Technology, Inc. is een end-to-end multicloud technologiedienstenbedrijf. Het bedrijf ontwerpt, bouwt en exploiteert cloudomgevingen op verschillende technologieplatforms. Het bedrijf is actief via drie segmenten: Multicloud Services, Apps & Cross Platform, en OpenStack Public Cloud. Het segment Multicloud Services omvat haar aanbod van multiclouddiensten, evenals professionele diensten met betrekking tot het ontwerpen en bouwen van multicloudoplossingen en cloud-native applicaties. Het segment Apps & Cross Platform omvat beheerde applicaties, beheerde beveiliging en datadiensten, evenals professionele diensten met betrekking tot het ontwerpen en implementeren van applicatie-, beveiligings- en datadiensten. Het OpenStack Public Cloud-segment maakt het mogelijk om applicaties te draaien op een publieke cloud die is gebouwd op open-source technologie. Het maakt het ook mogelijk om public cloud en managed hosting platformen te laten werken, door middel van technologieën zoals RackConnect tool.