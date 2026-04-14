Over ProShares Short S&P500
Het is een voor float gecorrigeerde, marktkapitalisatie gewogen index van 500 Amerikaanse werkmaatschappijen en vastgoedbeleggingstrusts die worden geselecteerd aan de hand van een proces waarbij criteria als liquiditeit, prijs, marktkapitalisatie, financiële levensvatbaarheid en openbare float worden meegewogen. Dit ETF biedt een inverse blootstelling aan een index die bestaat uit Amerikaanse large cap-aandelen, waardoor het een potentieel aantrekkelijke optie is voor beleggers die tegen deze sector van de Amerikaanse economie willen wedden. SH hoort zeker niet thuis in een buy-and-hold portefeuille op lange termijn, maar kan een nuttig instrument zijn voor actievere beleggers die hun bestaande blootstelling willen afdekken of willen inzetten op een daling van large-cap Amerikaanse aandelen. Beleggers hebben ook de mogelijkheid om gewoon short te gaan in een traditioneel large-cap fonds, maar die strategie zal over het algemeen grotere potentiële verliezen met zich meebrengen dan het gebruik van een inverse ETF.