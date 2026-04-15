Over Pilgrims Pride
Pilgrim's Pride Corporation houdt zich bezig met de productie, verwerking, marketing en distributie van verse, diepgevroren kip- en varkensvleesproducten en producten met toegevoegde waarde aan detailhandelaren, distributeurs en cateringbedrijven. Haar geografische segmenten omvatten de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, en Europa en Mexico. De producten en markten van het bedrijf omvatten Verse producten bestaan uit gekoelde (niet diepgevroren) hele of in stukken gesneden kip, diepgevroren hele kippen, borstfilets, primaire varkensvleesdelen, varkensvlees met toegevoegde waarde en varkensribbetjes; Bereide producten omvatten in porties verdeelde borstfilets, varkenshaasjes en -reepjes, delicatessen, salades, gevormde nuggets en pasteitjes en delen van kip met bot; Geëxporteerde producten bestaan voornamelijk uit hele kippen en delen van kippen die ofwel gekoeld worden verkocht aan distributeurs in de Verenigde Staten of bevroren voor distributie naar exportmarkten, en Marktoverzicht bestaat uit ketenrestaurants, voedselverwerkende bedrijven, grootschalige distributeurs en bepaalde andere instellingen.