Over Paramount Resources Ltd.
Paramount Resources Ltd. is een in Canada gevestigd energiebedrijf. Het bedrijf exploreert en ontwikkelt zowel conventionele als onconventionele aardolie- en aardgasreserves en -bronnen. De belangrijkste eigendommen van het bedrijf bevinden zich in Alberta en British Columbia. De activiteiten van de onderneming zijn georganiseerd in drie regio's. De Grande Prairie-regio, gelegen in het Peace River Arch-gebied van Alberta, die zich concentreert op Montney-ontwikkelingen bij Karr en Wapiti. De Kaybob regio, gelegen in west-centraal Alberta, omvat de Kaybob North en Ante Creek Montney olie ontwikkelingen, Duvernay ontwikkelingen bij Kaybob Smoky, Kaybob North en Kaybob South en andere schaliegas en conventioneel aardgas producerende eigendommen. Haar regio Centraal-Alberta en andere regio's, die de Willesden Green Duvernay-ontwikkeling in Centraal-Alberta en schaliegasproducerende eigendommen in het Horn River Basin in het noordoosten van British Columbia omvat.