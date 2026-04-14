Handelen Newmont Goldcorp Corporation - NEM CFD
Over Newmont Goldcorp Corporation
Newmont Corporation is een goudproducent. De onderneming houdt zich tevens bezig met de productie van koper, zilver, lood en zink. Zij is actief via vijf segmenten: Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Australië, Afrika en Nevada. Het Noord-Amerikaanse segment van de Onderneming bestaat voornamelijk uit Cripple Creek & Victor (CC&V) in de Verenigde Staten van Amerika, Musselwhite, Porcupine en Eleonore in Canada en Penasquito in Mexico. Haar Zuid-Amerikaans segment bestaat hoofdzakelijk uit Yanacocha in Peru, Merian in Suriname, Cerro Negro in Argentinië en heeft een belang in de Pueblo Viejo mijn in de Dominicaanse Republiek. Het Australische segment van de Vennootschap bestaat voornamelijk uit Boddington en Tanami in Australië. Haar Afrikaanse segment bestaat voornamelijk uit Ahafo en Akyem in Ghana. Het segment Nevada van de Onderneming omvat Carlin, Phoenix, Twin Creeks en Long Canyon in de Verenigde Staten. De Onderneming heeft een goudreserve van ongeveer 92,8 miljoen ounces, gemeten en aangegeven goudreserves van meer dan 68,3 miljoen ounces.