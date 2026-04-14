Over Newell Brands
Newell Brands Inc. is een onderneming die consumentengoederen produceert. De segmenten van de onderneming omvatten Commercial Solutions, Home Appliances, Home Solutions, Learning and Development en Outdoor and Recreation. Het segment Commercial Solutions biedt een scala aan commerciële reinigings- en onderhoudsoplossingen. Home Appliances biedt huishoudelijke producten aan, waaronder keukenapparatuur onder de merknamen Calphalon, Crockpot, Mr. Coffee, Oster en Sunbeam. Het segment Home Solutions biedt opslagproducten voor voedsel en voor thuis, producten voor het inmaken van verse producten, kookgerei voor fijnproevers, bakgerei en bestek, en producten voor huisparfumerie. Learning and Development, dat babyspullen en verzorgingsproducten voor baby's levert; schrijfinstrumenten, waaronder markers en markeerstiften, potloden; kunstproducten; op activiteiten gebaseerde kleef- en snijproducten en etiketteeroplossingen. Het segment Outdoor en Recreatie biedt producten aan voor outdoor- en aanverwante activiteiten onder de merknamen Campingaz, Marmot en Coleman.