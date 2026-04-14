Over Mitsui Chemicals, Inc.
Mitsui Chemicals, Inc. is een chemieproducent die zich hoofdzakelijk bezighoudt met de productie en verkoop van mobiliteit, gezondheidszorg, voeding & verpakking en basismaterialen. Het bedrijf is actief in vier bedrijfssegmenten. Het segment Mobiliteit houdt zich bezig met de productie en verkoop van elastomeren, functionele compounds, functionele polymeren en polypropyleen compounds. Het segment Healthcare houdt zich bezig met de productie en verkoop van materialen voor gezichtsverzorging, nonwoven stoffen, tandheelkundige materialen en materialen voor persoonlijke verzorging. Het segment Food & Packaging houdt zich bezig met de produktie en verkoop van coatings en functionele materialen, functionele films, folies en pesticiden. Het segment Basic Materials houdt zich bezig met de vervaardiging en verkoop van petrochemische grondstoffen zoals ethyleen en propyleen, polyethyleen, katalysator, fenol, tereftaalzuur van hoge zuiverheid, pet-hars, polyurethaan en industriële chemicaliën.