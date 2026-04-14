Handelen Mitsubishi Electric Corporation - 6503 CFD
Over Mitsubishi Electric Corporation
Mitsubishi Electric Corporation is een in Japan gevestigde onderneming die zich bezighoudt met de uitgebreide elektriciteitssector. Het bedrijf is actief in zes bedrijfssegmenten. Het segment Zware Elektrische Systemen levert turbinegeneratoren, grote videodisplays en liften. Het segment industriële mechatronica houdt zich bezig met fabrieksautomatisering (FA) en automobieluitrusting. Het segment levert programmeerbare controllers, numerieke controle-instrumenten, evenals automultimedia-apparatuur. Het segment Information & Communication System levert apparatuur voor draadloze communicatie, kunstsatellieten en netwerkbeveiligingssystemen. Het segment Elektronische Apparaten houdt zich bezig met halfgeleiders en apparatuur en levert voedingsmodules, optische elementen en LCD-schermen (liquid crystal display). Home Appliances levert LCD TV's, airconditioners en koelkasten. Het segment Overige levert diensten op het gebied van materiaalinkoop, logistiek, onroerend goed, reclame en financiën.