Handelen Pediatrix Medical Group, Inc. - MD CFD
Over Mednax
Mednax, Inc. is een leverancier van medische diensten, waaronder zorg voor pasgeborenen, moeder en foetus, pediatrische cardiologie en andere pediatrische subspecialismen. Het bedrijf biedt neonatale zorg, die klinische zorg biedt aan te vroeg geboren baby's of baby's met complicaties binnen specifieke afdelingen in ziekenhuizen, voornamelijk neonatale intensive care units (NICU's), via zijn netwerk van aangesloten neonatale artsen-subspecialisten (neonatologen), neonatale nurse practitioners en andere pediatrische clinici. Het biedt maternale-foetale zorg, die klinische zorg in het ziekenhuis en op kantoor biedt aan aanstaande moeders en hun ongeboren baby's via de aangesloten maternale-foetale geneeskunde subspecialisten, evenals verloskundigen en andere artsen, zoals maternale-foetale nurse practitioners en gecertificeerde vroedvrouwen. Het biedt andere pediatrische subspecialistische zorgdiensten aan, waaronder andere pediatrische subspecialisten, zoals pediatrische hospitalisten, pediatrische chirurgen en pediatrische oftalmologen.