Handelen Marqeta, Inc. - MQ CFD
Over Marqeta, Inc.
Marqeta, Inc. houdt zich bezig met het aanbieden van moderne oplossingen voor kaartuitgifte en betalingsverwerking. De onderneming exploiteert het Marqeta Platform, een cloud-gebaseerd, open applicatie programma interface platform, dat bedrijven in staat stelt moderne, wrijvingsloze betaalkaart ervaringen te ontwikkelen voor consumenten en commerciële use cases die ofwel de kern vormen van, of ter ondersteuning van, hun core business. Het platform biedt drie primaire mogelijkheden: Marqeta Issuing, Marqeta Processing, en Marqeta Applications. De Onderneming biedt oplossingen aan zoals on-demand services, buy now pay later, expense management, reizen, alternatieve leningen, uitbetalingen en incentives. De onderneming biedt haar oplossingen aan verschillende sectoren aan, waaronder digitaal bankieren, incentives en beloningen, online reizen, kredietverlening aan kleine bedrijven, on-demand diensten, media- en reclamebureaus, financiering van verkooppunten, verzekeringen en retailmarktplaatsen. Tot haar klanten behoren bedrijven als Affirm, DoorDash, Instacart, Klarna en Square.