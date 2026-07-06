Handelen Lundin Mining Corporation - LUNca
Over Lundin Mining Corporation
Lundin Mining Corporation is een in Canada gevestigd gediversifieerd mijnbouwbedrijf dat zich bezighoudt met basismetalen. Het bedrijf houdt zich bezig met de winning, exploratie en ontwikkeling van delfstoffen, voornamelijk in Chili, Brazilië, Portugal, Zweden en de Verenigde Staten van Amerika, waar voornamelijk koper, zink, goud en nikkel worden geproduceerd. Haar segmenten omvatten Candeleria, Chapada, Eagle, Neves-Corvo en Zinkgruvan. Haar geografische segmenten omvatten Europa, Azië, Zuid-Amerika en Noord-Amerika. De operationele activa omvatten de Eagle-mijn in de Verenigde Staten, de Neves-Corvo-mijn in Portugal en de Zinkgruvan-mijn in Zweden. De Candelaria-kopermijn van de onderneming bevindt zich in de Chileense Atacama-regio, regio III, op een hoogte van ongeveer 650 meter boven de zeespiegel en 20 kilometer (km) ten zuiden van de stad Copiapo. Het Chapada-project ligt op ongeveer 320 km ten noorden van de hoofdstad van de deelstaat Goiania en 270 km ten noordwesten van de nationale hoofdstad Brasilia.