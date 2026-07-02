Handelen LTC Properties, Inc. - LTC
Over LTC Properties, Inc.
LTC Properties Inc. is een vastgoedbeleggingstrust (REIT). Het bedrijf investeert in seniorenhuisvesting en gezondheidszorg via sale-leasebacks, hypothecaire financiering, joint ventures, bouwfinanciering en gestructureerde financieringsoplossingen, waaronder preferente aandelen, brug-, mezzanine- en unitranche-leningen. Het investeert in verschillende eigendommen, waaronder bekwame verpleegcentra (SNF), die herstellende, revaliderende en verpleegkundige zorg verstrekken; faciliteiten voor begeleid wonen (ALF), die mensen helpen die hulp nodig hebben bij de activiteiten van het dagelijks leven; Onafhankelijke woonfaciliteiten (ILF), ook bekend als pensioneringsgemeenschappen of seniorenappartementen, bieden een gemeenschap en talrijke niveaus van dienstverlening, zoals wasserij, huishouding, eetgelegenheden / maaltijdplannen, lichaamsbeweging en wellness-programma's, vervoer, sociale, culturele en recreatieve activiteiten, en anderen, en Geheugenzorgfaciliteiten (MC), biedt gespecialiseerde opties voor mensen met de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie.