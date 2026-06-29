Handelen Lockheed Martin Corp - LMT
Over Lockheed Martin Corp
Lockheed Martin Corporation is een veiligheids- en ruimtevaartonderneming. Het is actief via vier segmenten. Het luchtvaartsegment houdt zich bezig met onderzoek, ontwerp, ontwikkeling, productie, ondersteuning en opwaardering van militaire vliegtuigen, waaronder gevechts- en luchtmobiliteitsvliegtuigen, onbemande luchtvoertuigen en aanverwante technologieën. Het segment Raketten en Vuurleiding levert lucht- en raketafweersystemen; vuurleidingsystemen; bemande en onbemande grondvoertuigen, en oplossingen voor energiebeheer. Het segment Rotary and Mission Systems levert ontwerp, productie, service en ondersteuning voor diverse militaire en commerciële helikopters, oppervlakteschepen, raketafweersystemen op zee en op het land, radarsystemen, missie- en gevechtssystemen op zee en in de lucht, oplossingen voor commando- en controlemissies, cyberoplossingen, en simulatie- en trainingsoplossingen. Het ruimtesegment houdt zich bezig met onderzoek en ontwikkeling, ontwerp, engineering en productie van satellieten, ruimtetransportsystemen, aanvals- en verdedigingssystemen.