Handelen Lithia Motors Inc - LAD
Over Lithia Motors, Inc.
Lithia Motors, Inc. is een aanbieder van persoonlijke transportoplossingen in de Verenigde Staten. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Binnenlands, Import, en Luxe. Het segment Domestic bestaat uit dealers die nieuwe voertuigen verkopen geproduceerd door Chrysler, General Motors en Ford. Het importsegment bestaat uit automobielfranchises die nieuwe auto's verkopen die hoofdzakelijk worden geproduceerd door Toyota, Honda, Subaru, Nissan, Hyundai, Volkswagen, Kia en Mazda. Het luxesegment bestaat uit automobielfranchises die nieuwe auto's verkopen die geproduceerd worden door BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Acura, Porsche, Jaguar, Land Rover, Mini, Infiniti, Rolls-Royce, Lamborghini, McLaren, en Pagani. Het biedt een reeks producten en diensten aan, zoals de levenscyclus van voertuigen, waaronder nieuwe en gebruikte voertuigen, financierings- en verzekeringsproducten, en reparatie en onderhoud van auto's. Het biedt 40 merken van nieuwe voertuigen en alle merken van gebruikte voertuigen aan in 278 winkels in Noord-Amerika.