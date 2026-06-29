Handelen Limbach Holdings - LMB
Over Limbach Holdings
Limbach Holdings, Inc. is een bedrijf dat oplossingen biedt voor geïntegreerde bouwsystemen. Het bedrijf richt zich op het ontwerp, de modulaire prefabricage, de installatie, het beheer en het onderhoud van verwarmings-, ventilatie-, airconditionings- (HVAC), mechanische, elektrische, loodgieters- en regelsystemen. De onderneming opereert via twee segmenten: General Contractor Relationships (GCR) en Owner Direct Relationships (ODR). Het GCR-segment beheert nieuwbouw- of renovatieprojecten waarbij HVAC-, loodgieters- of elektrotechnische diensten worden geleverd aan de onderneming door algemene aannemers of bouwmanagers. Het ODR-segment levert onderhoud of service aan HVAC-, loodgieters- of elektrische systemen, gebouwbeheersystemen en gespecialiseerde aannemingsprojecten rechtstreeks aan, of toegewezen door, gebouweigenaars of vastgoedbeheerders. De onderneming is actief in het noordoosten, het midden van de Atlantische Oceaan, het zuidoosten, het middenwesten en het zuidwesten van de Verenigde Staten.