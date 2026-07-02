Handelen Life Time Group Holdings, Inc. - LTH
Over Life Time Group Holdings, Inc.
Life Time Group Holdings, Inc., voorheen LTF Holdings, Inc., is een houdstermaatschappij voor lifestyle-merken. Het bedrijf houdt zich voornamelijk bezig met het ontwerpen, bouwen en exploiteren van multifunctionele sport- en atletiekcentra, professionele fitnesscentra, gezinsrecreatiecentra en spa-centra in een resort-achtige omgeving, voornamelijk in woongebieden van grootstedelijke gebieden in de Verenigde Staten en Canada. Het biedt fitnessvloeren met apparatuur, kleedkamers, groepsfitnessstudio's, binnen- en buitenzwembaden en bistro's, binnen- en buitentennisbanen, basketbalvelden, LifeSpa, LifeCafe en kinderopvang en Kids Academy-leerruimte. Het digitale LifeTime-aanbod van het bedrijf biedt livestreaming van fitnesslessen, persoonlijke training op basis van doelstellingen op afstand, ondersteuning bij voeding en gewichtsverlies en samengestelde inhoud over gezondheid, fitness en wellness. Het bedrijf biedt zijn leden ook Apple Fitness+ aan, waarmee de leden inhoud en wellnessgegevens kunnen volgen. Het bedrijf heeft ongeveer 155 centra in 29 staten en één in Canada.