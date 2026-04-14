Handelen LendingClub Corporation - LC CFD
Over LendingClub Corporation
LendingClub Corporation is een bankholding. De onderneming is actief via haar dochteronderneming LendingClub Bank, National Association (de Bank). Zij exploiteert een digitale marktplaatsbank. Haar klanten kunnen toegang krijgen tot een reeks financiële producten en diensten die zijn ontworpen om hen te helpen bij het digitaal beheren van hun leningen, uitgaven en spaargelden. Zij biedt een reeks producten en diensten aan die erop gericht zijn haar leden te ondersteunen en hun financiële gezondheid verder te verbeteren. De onderneming biedt producten en diensten aan zakelijke klanten en aan diverse institutionele beleggers voor haar ongedekte persoonlijke leningen en autoleningen (Consumer Loans), en voor haar leningen aan patiënten en onderwijsfinanciering. Voor depositohouders biedt zij digitale ervaringskenmerken, zoals kortingen op de kosten van geldautomaten, beloningen en rentetarieven. De commerciële kredietverlening omvat commerciële en industriële leningen, leningen voor commercieel vastgoed, leningen aan kleine ondernemingen en leningen en leases voor apparatuur.