Over Legrand SA
Legrand SA, voorheen Legrand SNC, is een in Frankrijk gevestigde onderneming die gespecialiseerd is in het ontwerp, de vervaardiging en de distributie van producten en systemen voor elektrische installaties en informatienetwerken. De activiteit is georganiseerd rond vier productfamilies: producten voor de bewaking en regeling van elektrische energie, waaronder schakelaars, elektrische verbindingsstukken, thermostaten, dimmers, inbraakalarmen, rookmelders, audio- en videoverbindingsstukken; producten voor de energiedistributie, waaronder automaten, schakelkasten, schakelkasten; kabelbeheersystemen, waaronder goten, sierlijsten, buizen, vloerdozen, en gestructureerde bekabelingssystemen (voice-data-image), waaronder wandcontactdozen voor hogesnelheidstransmissie, splitters voor optische vezels en koper en aansluitpanelen voor telefoon- en computernetwerken. Het bedrijf is actief via Solarfective en OCL1, de specialist in architecturale verlichtingsoplossingen, en Afco System. Legrand is wereldwijd actief.