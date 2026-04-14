Handelen Kyndryl Holdings, Inc. - KD CFD
Over Kyndryl Holdings, Inc.
Kyndryl Holdings, Inc. is een technologisch dienstverlenend bedrijf. Het is een leverancier van infrastructuurdiensten. Het biedt diensten aan op gebieden zoals cloud-diensten, core enterprise- en zCloud-diensten, toepassingen, data en kunstmatige intelligentie, digitale werkplekdiensten, beveiligings- en veerkrachtdiensten, en netwerk- en edge-diensten om zijn klanten te ondersteunen bij technologische veranderingen. De segmenten zijn Noord- en Zuid-Amerika, Europa/Midden-Oosten/Afrika (EMEA), Japan en Azië-Pacific. Cloud Services ontwerpt, bouwt en levert managed services voor multicloud-omgevingen van klanten. Core Enterprise and zCloud Services ondersteunt een reeks van bedrijfsinfrastructuren, waaronder private clouds, mainframe-omgevingen, distributed computing, bedrijfsnetwerken en opslagomgevingen. De Application, Data en Artificial Intelligence Services leveren datadiensten voor ondernemingen, waaronder datatransformatie, gegevensarchitectuur en -beheer, gegevensgovernance en compliance.