Handelen Komatsu Ltd. - 6301 CFD
Over Komatsu Ltd.
KOMATSU LTD. is een in Japan gevestigde onderneming die zich voornamelijk bezighoudt met onderzoek, ontwikkeling, verkoop en financiering van producten zoals bouwmachines. De onderneming is actief in drie bedrijfssegmenten. Het segment bouwmachines & -voertuigen levert boormachines, laadmachines, machines voor de voorbereiding van het land en wegbedekking, transportmachines, bosbouwmachines, ondergrondse bouwmachines, ondergrondse mijnbouwmachines, milieurecyclingmachines, industriële voertuigen, gietproducten en logistieke diensten. Het segment Retail Finance houdt zich bezig met de verkoopfinanciering van bouw- en mijnbouwmachines. Het segment Industrial Machinery & Others levert onder meer smeedmachines, plaatmetaalmachines, werktuigmachines, temperatuurregelingsapparatuur, alsook munitie voor defensie en gepantserde voertuigen. De onderneming levert ook excimer lasers voor andere halfgeleiderbelichtingsapparatuur.