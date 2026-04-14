Over Kao Corporation
Kao Corp is een in Japan gevestigde onderneming die zich bezighoudt met de vervaardiging en verkoop van consumentenproducten en chemische producten. Het bedrijf is actief in vijf bedrijfssegmenten. Het segment Cosmetica produceert adviescosmetica en zelfcosmetica. Skin Care & Hair Care segment produceert huidverzorgingsproducten, zoals make-up zepen, gezichtsreinigers en lichaamsreinigers, en haarverzorgingsproducten, zoals shampoos, crèmespoelingen en haarstylingmiddelen. Het segment Human Health Care produceert voedings- en drankenproducten, sanitaire producten en persoonlijke gezondheidsproducten, zoals badzout, tandpasta en tandenborstels. Fabric & Home Care produceert wasverzorgende producten, zoals wasmiddelen en wasveredelingsmiddelen, en producten voor huishoudelijke verzorging, zoals keukenwasmiddelen en huishoudelijke wasmiddelen. De vier bovengenoemde bedrijfssegmenten zijn opgenomen in de sector consumentenproducten. Het segment Chemie produceert en verkoopt vetten en oliën, producten voor functionele materialen en producten voor gespecialiseerde chemicaliën.