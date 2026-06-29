Handelen Jones Lang LaSalle Incorporated - JLL
Over Jones Lang LaSalle Incorporated
Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) is een onderneming voor professionele dienstverlening die gespecialiseerd is in vastgoed- en investeringsbeheer. De onderneming is actief via vier bedrijfssegmenten: Noord- en Zuid-Amerika; Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA), en Azië-Pacific. De onderneming biedt diensten aan die voldoen aan de behoeften van eigenaren, gebruikers en beleggers van vastgoed. Zij biedt haar klanten een scala aan diensten op lokale, regionale en mondiale schaal. Haar vastgoeddiensten omvatten leasing, kapitaalmarkten, geïntegreerd vastgoed- en facility management, projectmanagement, advies, consulting, taxaties en digitale oplossingen op lokaal, regionaal en mondiaal niveau. LaSalle biedt cliënten vastgoedbeleggingsproducten en -diensten, zoals particuliere beleggingen in meerdere vastgoedtypen, waaronder kantoren, industrieel vastgoed, gezondheidszorg en meergezinswoningen. LaSalle biedt cliënten de mogelijkheid te beleggen in aparte accounts die gericht zijn op openbare vastgoedaandelen.