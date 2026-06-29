Handelen Jabil - JBL
Over Jabil
Jabil Inc. levert wereldwijd diensten en oplossingen op het gebied van elektronische productie. Het bedrijf is actief in twee segmenten, namelijk Electronics Manufacturing Services (EMS) en Diversified Manufacturing Services (DMS). Het EMS segment is gericht op het gebruik van informatietechnologie (IT), supply chain design en engineering, technologieën gericht op kernelektronica, het delen van de productie-infrastructuur en de mogelijkheid om een reeks markten te bedienen. Het DMS-segment is gericht op het leveren van technische oplossingen en een focus op materiaalwetenschappen en -technologieën. Het levert diensten op het gebied van elektronisch ontwerp, productie en productbeheer aan bedrijven in de automobiel-, kapitaalgoederen-, consumentenlevensstijl en draagbare technologieën, informatica en opslag, defensie en ruimtevaart, digitaal huis, opkomende groei, gezondheidszorg, industrie en energie, mobiliteit, verpakking, verkooppunt en drukkerijsector. Het bedrijf levert ook oplossingen voor papieren flessen en verpakkingen op basis van papier.