Handelen Iron Mountain Incorporated - IRM
Over Iron Mountain Incorporated
Iron Mountain Incorporated houdt zich bezig met fysieke ecosysteemondersteuning van informatieopslag en -ontsluiting voor bedrijven die afhankelijk zijn van papieren documenten of computertapes om hun waardevolle informatie op te slaan. Het bedrijf opereert via drie segmenten: Global RIM Business, Global Data Center Business en Corporate and Other Business. Het Global RIM Business segment biedt vijf diensten aan: records management, data management, globale digitale oplossingen en consumentenopslag. Het segment Global Data Center Business biedt datacenterfaciliteiten en -capaciteit aan om bedrijfskritische activa te beschermen en de continue werking van de informatietechnologie (IT)-infrastructuur van zijn klanten te verzekeren, met datacenteropties. Het segment Corporate and Other Business bestaat voornamelijk uit Adjacent Businesses en andere corporate items. Het bedient bedrijfstakken, zoals commerciële, juridische, financiële, gezondheidszorg, verzekeringen, biowetenschappen, energie, zakelijke dienstverlening, amusement en overheidsorganisaties.