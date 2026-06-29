Handelen Invesco - IVZ
Over Invesco
Invesco Ltd. (Invesco) is een onafhankelijke onderneming voor beleggingsbeheer. Invesco bedient de retail- en institutionele markten binnen de vermogensbeheersector in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) en Azië-Pacific in ongeveer 110 landen. Het bedrijf biedt een scala aan beleggingsstrategieën in verschillende activaklassen, beleggingsstijlen en geografische gebieden. Tot de activaklassen van de onderneming behoren de geldmarkt, evenwichtige beleggingen, aandelen, vastrentende waarden en alternatieven. Het vermogensbeheer omvat beleggingsfondsen, exchange-traded funds (ETF's), apart beheerde rekeningen (SMA's), modelportefeuilles, indexerings- en verzekeringsoplossingen, individuele spaarrekeningen (ISA's), beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal (ICVC's), unit investment trusts (UIT's) en variabele verzekeringsfondsen. Tot de klantenkring van Invesco behoren openbare en particuliere entiteiten, vakbonden, non-profitorganisaties, schenkingen, stichtingen, pensioenfondsen, financiële instellingen en staatsfondsen.