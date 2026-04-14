Handelen IHI Corporation - 7013 CFD
Over IHI Corporation
IHI Corporation vervaardigt een enorm gamma van producten. De divisie Middelen, Energie en Milieu levert boilers, opslagfaciliteiten en uitrusting voor kernenergie. De divisie Sociale Infrastructuur en Marine levert bruggen, sluisdeuren, afschermingsmachines en maritieme structuren, en is tevens actief in de vastgoedsector. De divisie Industriële Systemen en Algemene Machines levert onder meer maritieme machines, logistieke systemen, transportmachines, parkeergarages, staalmachines en industriële machines. De divisie Lucht- en Ruimtevaart en Defensie levert onder andere vliegtuigmotoren, raketsystemen en ruimtevaarttoepassingen en systemen voor defensie-uitrusting. De divisie Andere levert onder meer communicatie-, elektronische, elektrische meet- en informatieverwerkingsapparatuur en -toestellen.