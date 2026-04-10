Handelen IFAST - AIYsg CFD
Over IFAST
iFAST Corporation Ltd is een in Singapore gevestigde onderneming die een fintechbedrijf voor vermogensbeheer aanbiedt. Het bedrijf biedt een scala aan beleggingsproducten en -diensten via verschillende divisies, waaronder Business-to-Business (B2B), Business-to-Consumer (B2C), Fintech Solutions (B2B2C) en Bondsupermart. Het biedt toegang tot beleggingsproducten, waaronder fondsen, obligaties en Singapore Government Securities (SGS), aandelen, Exchange Traded Funds (ETF's), verzekeringsproducten, en diensten, waaronder online discretionaire portefeuillebeheerdiensten (DPMS), onderzoek en beleggingsseminars, financiële technologie (fintech) oplossingen, beleggingsadministratie en transactiediensten. De onderneming bedient financiële adviesbureaus, financiële instellingen, banken, internetbedrijven, multinationals, evenals particuliere en vermogende beleggers in Azië.