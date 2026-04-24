Over Honeywell International Inc
Honeywell International Inc. is een software-industrieel bedrijf dat technologische oplossingen aanbiedt. De onderneming opereert via vier segmenten: Lucht- en ruimtevaart, Honeywell Building Technologies, Performance Materials and Technologies, en Safety and Productivity Solutions. Het segment Lucht- en ruimtevaart levert producten, software en diensten voor vliegtuigen die worden verkocht aan OEM's (Original Equipment Manufacturers) en andere klanten in verschillende eindmarkten. Het segment Honeywell Building Technologies biedt producten, software, oplossingen en technologieën waarmee eigenaren en gebruikers van gebouwen ervoor kunnen zorgen dat hun faciliteiten veilig, energiezuinig, duurzaam en productief zijn. Het segment Performance Materials and Technologies houdt zich bezig met de ontwikkeling en productie van hoogwaardige chemicaliën en materialen, procestechnologieën en automatiseringsoplossingen. Het segment Safety and Productivity Solutions levert producten en software die de productiviteit, de veiligheid op de werkplek en de prestaties van activa voor klanten verbeteren.