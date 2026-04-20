Over Hasbro, Inc.
Hasbro, Inc. (Hasbro) is een wereldwijd speel- en amusementsbedrijf. Het bedrijf biedt speelgoed, spelletjes en consumentenproducten, evenals televisie, films, digitale gaming en andere entertainment ervaringen. Het bedrijf opereert via drie segmenten: Consumentenproducten, Wizards of the Coast & Digital Gaming en Entertainment. Het segment Consumentenproducten houdt zich bezig met de inkoop, marketing en verkoop van speelgoed- en spelproducten over de hele wereld. Het segment Wizards of the Coast & Digital Gaming houdt zich bezig met de promotie van de merken van het bedrijf door de ontwikkeling van ruilkaarten, rollenspellen en digitale spelervaringen op basis van Hasbro- en Wizards of the Coast-spellen. Het Entertainment segment houdt zich bezig met de ontwikkeling, aankoop, productie, financiering, distributie en verkoop van entertainment content, waaronder film, scripted en unscripted televisie, familieprogramma's, digitale content, muziekproductie en -verkoop, en live entertainment.