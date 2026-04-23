Harmony Gold Mining Company Limited houdt zich, via haar dochterondernemingen, bezig met goudwinning en aanverwante activiteiten, waaronder exploratie, winning en verwerking. De segmenten van de onderneming zijn Zuid-Afrika Ondergronds, Bovengronds en Internationaal. Het ondergrondse segment van Zuid-Afrika omvat Kusasalethu, Doornkop, Phakisa, Tshepong, Masimong, Target 1, Bambanani, Joel, Unisel en Target 3. Het segment Surface omvat de overige oppervlakteactiviteiten van de Vennootschap. Het internationale segment van de Vennootschap omvat het Hidden Valley Project. De Vennootschap heeft activiteiten in Zuid-Afrika en Papoea-Nieuw-Guinea (PNG). Het belangrijkste product van de Onderneming is ongemunt goud. De exploratieprojecten van de Onderneming omvatten het Golpu-project en de Kili Teke-prospectie. De Onderneming heeft ongeveer negen ondergrondse mijnen, één dagbouwoperatie en verscheidene bovengrondse bronnen in Zuid-Afrika. Tot de dochterondernemingen van de onderneming behoren Lydenburg Exploration Limited, Tswelopele Beneficiation Operation (TBO) en Harmony Copper Limited.