Over GlobalFoundries Inc.
GlobalFoundries Inc. is een leverancier van diensten op het gebied van halfgeleiderfabricage. De onderneming is gespecialiseerd in productieprocessen, een bibliotheek met titels van intellectuele eigendom (IP) en gedifferentieerde transistor- en apparaattechnologie. De onderneming vervaardigt een reeks halfgeleiderelementen, waaronder microprocessoren, processoren voor mobiele toepassingen, basisbandprocessoren, netwerkprocessoren, radiofrequentiemodems, microcontrollers en vermogensbeheereenheden. De onderneming bedient een reeks klanten, waaronder de wereldleiders op het gebied van het ontwerp van geïntegreerde schakelingen (IC's), en levert geoptimaliseerde oplossingen voor de functie-, prestatie- en vermogenseisen van kritieke toepassingen. Haar technologieportfolio omvat een reeks gedifferentieerde technologieplatformen, waaronder radiofrequentie (RF) Silicon-on-Insulator (SOI) oplossingen, Fin Field-Effect Transistor (FinFET), Metal-Oxide Semiconductor (CMOS), Fully-Depleted SOI (FDX), Silicon Germanium (SiGe) producten en Silicon Photonics (SiPh).