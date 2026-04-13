Franco-Nevada Corporation is een op goud gericht royalty- en streamingbedrijf, met een gediversifieerde portefeuille van royalty's en streams per grondstof, geografie, opbrengsttype en projectstadium. De onderneming bezit een portefeuille van royalty-, stream- en werkbelangen, die betrekking hebben op eigendommen in verschillende stadia, van productie tot vroege exploratie, gelegen in Zuid-Amerika, Centraal-Amerika en Mexico, Verenigde Staten, Canada, Australië, Europa en Afrika. Het bedrijf bezit 324 mijnbouwactiva en 82 energieactiva voor een totaal van 406 activa. Zij haalt inkomsten uit verschillende vormen van overeenkomsten, variërend van netto smelterijrendement royalty's, stromen, netto winstbelangen, netto royaltybelangen, werkbelangen en andere soorten regelingen. De dochterondernemingen van de onderneming omvatten Franco-Nevada U.S. Corporation, Franco-Nevada Australia Pty Ltd., Franco-Nevada (Barbados) Corporation, en Franco-Nevada Canada Holdings Corp.