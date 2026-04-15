Over ESS Tech, Inc.
ESS Tech, Inc., voorheen ACON S2 Acquisition Corp., is een bedrijf dat zich toelegt op energieopslag voor de lange termijn en gespecialiseerd is in ijzervloeibatterijtechnologie. Het bedrijf ontwerpt en produceert batterijen met lange levensduur op basis van materialen die de aarde rijk is. De batterijen bieden flexibiliteit aan netbeheerders en energiezekerheid aan commerciële en industriële klanten. De technologie van het bedrijf richt zich op energielevering, duur en levensduur in één enkel batterijplatform dat zich gunstig kan meten met lithium-ionbatterijen. Met behulp van haar ijzervloeibatterijtechnologie ontwikkelt het bedrijf twee producten, zoals Energy Warehouse en Energy Center. Het Energy Warehouse biedt energieopslag variërend van 50 kilowatt (kW) tot 90 kW en met een duur van vier tot 12 uur. Energy Warehouses worden geplaatst in zeecontainers, waardoor een kant-en-klaar systeem ontstaat dat gemakkelijk bij de klant kan worden geïnstalleerd. Het Energy Center biedt een aanpasbaar configuratiebereik en wordt geïnstalleerd om te voldoen aan de stroom-, energie- en duurbehoeften van de klant.