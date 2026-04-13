Over EQT
EQT Corporation is een aardgasproducent die zijn activiteiten concentreert op de Marcellus- en Utica-schalie in het Appalachen-bekken. Het bedrijf heeft ongeveer 25,0 biljoen kubieke voet equivalenten (Tcfe) aan bewezen aardgas-, aardgasvloeistoffen (NGL's) en ruwe-oliereserves verspreid over ongeveer 2,0 miljoen bruto-arealen, waaronder ongeveer 1,7 miljoen bruto-arealen in het Marcellus-spel. Het bedrijf richt zich op de uitvoering van combo-ontwikkelingsprojecten, die verwijst naar de ontwikkeling van meerdere multi-well pads in tandem. Zij bezit of huurt ongeveer 610.000 netto acres in Pennsylvania. Het bedrijf bezit of huurt ongeveer 405.000 hectare in West Virginia. Zij bezit of huurt ook ongeveer 65.000 are in oostelijk Ohio. Zij sluit hoofdzakelijk contracten met MarkWest Energy Partners, L.P. (MarkWest) voor de verwerking van haar aardgas en de extractie uit het geproduceerde aardgas van zwaardere koolwaterstofstromen (hoofdzakelijk bestaande uit ethaan, propaan, isobutaan, normaal butaan en aardgasbenzine.