Over Eldorado Gold Corporation
Eldorado Gold Corp is een in Canada gevestigde producent van goud en basismetalen met mijnbouw-, ontwikkelings- en exploratieactiviteiten in Turkije, Canada, Griekenland, Roemenië en Brazilië. Het bedrijf exploiteert twee goudmijnen in Turkije, waaronder Kisladag en Efemcukuru, en twee polymetaalmijnen in Griekenland, waaronder Olympias en Stratoni. Kisladag is een open mijn die gebruik maakt van heap leaching voor het terugwinnen van goud. De Efemcukuru-mijn is een ondergrondse mijn in de provincie Izmir in West-Turkije. De Stratoni mijn is een zilver-lood-zink mijn en de Olympias is een goud-zilver-lood-zink mijn. Het bedrijf heeft ook twee ontwikkelingsprojecten in Griekenland: Skouries, een goud-koper porfierafzetting, en Perama Hill, een epithermale goud-zilverafzetting. De onderneming ontwikkelt het Certej-project in Roemenië. De Onderneming exploiteert de Lamaque goudmijn in Canada. De dochterondernemingen van de Onderneming zijn Brazauro Recursos Minerais S.A., Deva Gold S.A., Hellas Gold S.A., SG Resources B.V. en Thrace Minerals S.A.