Handelen Diageo PLC - DGE CFD
Over Diageo PLC
Diageo PLC is een onderneming die alcoholische dranken produceert. De onderneming is actief in verschillende categorieën, waaronder sterke dranken en bier. Haar geografische segmenten omvatten Noord-Amerika; Europa en Turkije; Afrika; Latijns-Amerika en het Caribisch gebied; Azië-Pacific; Supply Chain and Procurement (SC&P); en Corporate. De belangrijkste producten zijn Schotse whisky, Gin, Wodka, Rum, Bier, Irish Cream Likeur, Wijn, Raki, Tequila, Canadese Whisky, Amerikaanse Whiskey, Progressive Adult Beverages, Cachaca, Brandy en Ready to Drink. De merken omvatten Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's en Windsor whisky's, Smirnoff, Ciroc en Ketel One vodka's, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray en Guinness. Het produceert ook een gamma van kant-en-klare producten, hoofdzakelijk in het Verenigd Koninkrijk, Italië, Zuid-Afrika, Australië, de Verenigde Staten en Canada.