DENSO Corporation is een leverancier van auto-onderdelen. De divisie aandrijfsystemen produceert en verkoopt onder meer uitlaatsensoren en bobines. De activiteit elektrificatiesystemen produceert en verkoopt starters, alternatoren, lithium-ionbatterijpakken, elektromechanische geïntegreerde elektrische stuurbekrachtiging met twee aandrijfsystemen en andere. De activiteit elektronica produceert en verkoopt motorbesturingscomputers, besturingscomputers voor de carrosserie, besturingscomputers voor de transmissie en andere. De afdeling thermische systemen produceert en verkoopt airconditioningsystemen voor auto's, stoelairco's, motorkoelingsmodules en andere. De afdeling mobiliteitssystemen produceert en verkoopt cockpitinformatiesystemen, combimeters, head-up displays en andere. De divisie industriële uitrusting produceert en verkoopt diverse robots, programmeerbare controllers en andere. De divisie leefmilieu-uitrusting produceert en verkoopt waterverwarmers, airconditioners voor woningen en andere.