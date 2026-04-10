Over Dassault Aviat
Dassault Aviation SA is een in Frankrijk gevestigde onderneming die actief is in de mondiale civiele en militaire luchtvaartindustrie. De onderneming is gespecialiseerd in het ontwerp, de fabricage en de verkoop van gevechtsvliegtuigen en zakenvliegtuigen. Haar productportfolio omvat de Falcon-familie voor de burgerluchtvaartmarkt, alsook de Mirage 2000, Rafale en Neuron-vliegtuigen voor de militaire sector. Zij biedt ook reserveonderdelen, werktuigen en een reeks diensten aan, zoals onder meer technische ondersteuning, onderhoud en reparatie van casco-uitrusting en onderdelen. De onderneming heeft haar kantoren in Europa, Azië, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. Dassault Aviation SA heeft een aantal dochterondernemingen, gevestigd in Europa en Noord-Amerika, waaronder DFJ-Little Rock, Sogitec Industries, DFJ Wilmington Corp., DFJ Teterboro, Dassault Falcon Service - Le Bourget, Aero-Precision Repair & Overhaul Co., Inc, Dassault Procurement Services Inc., Dassault Aircraft Services en Midway Aircraft Instruments Company.