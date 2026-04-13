The Cooper Companies, Inc. is een wereldwijd opererende onderneming op het gebied van medische hulpmiddelen. De onderneming opereert via twee segmenten: CooperVision en CooperSurgical. Het CooperVision-segment houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en marketing van een reeks producten voor contactlensdragers, die gebruikmaken van geavanceerde materialen en optica. CooperVision ontwerpt haar producten om problemen met het gezichtsvermogen zoals astigmatisme, presbyopie, myopie, oogdroogheid en vermoeide ogen op te lossen, met een collectie sferische, torische en multifocale contactlenzen. Het segment CooperSurgical is gericht op het bevorderen van de gezondheid van vrouwen, baby's en gezinnen door middel van een gediversifieerde portefeuille van producten en diensten, waaronder medische hulpmiddelen, vruchtbaarheid, diagnostiek en anticonceptie. De producten van CooperSurgical worden gebruikt in medische praktijken en chirurgische procedures, voornamelijk door verloskundigen/gynaecologen (OB/GYN); en vruchtbaarheidsproducten/apparatuur en genetische testdiensten die voornamelijk worden gebruikt in vruchtbaarheidsklinieken en laboratoria.