Over Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA (CAF) is een in Spanje gevestigde onderneming die zich bezighoudt met de vervaardiging van rollend materieel. De activiteiten van de onderneming zijn onderverdeeld in twee bedrijfssegmenten: Rollend materieel, alsmede Componenten en reserveonderdelen. De divisie Rollend materieel houdt zich bezig met het ontwerp, de productie en de distributie van rollend materieel en uitrusting voor spoorwegsystemen, zoals hogesnelheidsvoertuigen, locomotieven, treinen voor middellangeafstandsvervoer, forensentreinen en elektrische motorwagens, metro's, trams, tractie- en signaleringssystemen, alsmede oplossingen voor energieopslag. De divisie Onderdelen en reserveonderdelen biedt elementen en reserveonderdelen voor rollend materieel aan, zoals wielen, assen en tandwielkasten. Daarnaast biedt de onderneming onder meer technische bijstand, onderhouds- en naverkoopdiensten, alsook de ontwikkeling van spoorweginfrastructuur aan. De onderneming is actief via talrijke dochterondernemingen in onder meer Spanje, Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten, Brazilië en Mexico.