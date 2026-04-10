Handelen Coca-Cola HBC AG - GBP - CCH CFD
Over Coca-Cola HBC AG - GBP
Coca Cola HBC AG is een in Zwitserland gevestigde bottelaar van Coca-Cola-producten. De segmenten van de onderneming omvatten gevestigde markten, waaronder Oostenrijk, Cyprus, Griekenland, Italië, Noord-Ierland, de Republiek Ierland en Zwitserland; opkomende markten, waaronder Kroatië, de Tsjechische Republiek, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slowakije en Slovenië; en opkomende markten, waaronder Armenië, Wit-Rusland, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Nigeria, Roemenië, de Russische Federatie, Servië en Oekraïne. De Onderneming produceert, verkoopt en distribueert drankmerken. De onderneming brengt Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, Fanta en Sprite op de markt, alsook water, vruchtensap en energiedranken.