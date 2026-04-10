Handelen Close Brothers Group PLC - CBGl CFD
Over Close Brothers Group PLC
Close Brothers Group plc is een merchant banking-onderneming. De onderneming verleent diensten op het gebied van kredietverlening, het aantrekken van deposito's, vermogensbeheer en de effectenhandel. De onderneming opereert via drie segmenten: Banking, Securities en Asset Management. Het banksegment verstrekt leningen aan kleine ondernemingen en particulieren, met de nadruk op gespecialiseerde financiering. Het biedt ook diensten aan op het gebied van het aantrekken van deposito's voor bedrijven en particulieren in het Verenigd Koninkrijk. De portefeuille van oplossingen omvat onder meer luchtvaart- en scheepvaartfinanciering, makelaarsfinanciering, brouwerijverhuur, asset-based lending, verhuur van bedrijfsvoertuigen, financiering van verzekeringspremies, factuurfinanciering, autofinanciering, vastgoedfinanciering, financiering van professionele diensten en technologiediensten. Het segment Securities levert handelsdiensten in het Verenigd Koninkrijk via Winterflood, een market-maker. Het segment Vermogensbeheer biedt een reeks diensten aan op het gebied van financieel advies, vermogensbeheer en online beleggen voor particuliere cliënten en professionele adviseurs.