Over Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. is een in Japan gevestigde onderneming die zich hoofdzakelijk bezighoudt met onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, verkoop, import en export van farmaceutische producten. De farmaceutische producten en medische hulpmiddelen voor patiënten omvatten ACTEMRA, Avastin, ALAGLIO, Aresensa, Kadosaira, Gazaiba, Seruseputo, Zeruborafu, Zeroda, Taruseba, Tecentoriku, Pajeta en andere producten. De producten worden hoofdzakelijk toegepast bij de behandeling van kanker, nierziekten, niertransplantatie, bot- en gewrichtsziekten zoals reumatoïde artritis, osteoporose, knieartrose en locomotie-syndroom, griep, hemofilie en andere ziekten. De Vennootschap houdt zich ook bezig met het verlenen van managementdiensten, transport- en opslagdiensten, alsook van diensten inzake literatuuronderzoek naar geneesmiddelen. De Onderneming is actief op de binnenlandse markt en op overzeese markten, waaronder Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, China, Singapore, Korea en de Verenigde Staten.