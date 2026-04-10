Over Christian Dior Se
Christian Dior SE is een in Frankrijk gevestigde holding die zich bezighoudt met de productie en distributie van consumptiegoederen. Het bedrijf heeft zes belangrijke productlijnen: Christian Dior Couture, op de markt gebracht onder het merk Christian Dior; Wijnen en Gedistilleerde dranken, waaronder de merken Moet & Chandon, Veuve Clicquot, Hennessy en Dom Perignon; Mode- en lederwaren, waaronder de merken Louis Vuitton, Fendi, Marc Jacobs en Kenzo; Parfums en Cosmetica, waaronder de merken Guerlain, Givenchy en Christian Dior; Horloges en Juwelen, waaronder de merken TAG Heuer, Chaumet en Zenith, en Selective Retailing, zoals de merken Sephora, DFS en Le Bon Marche, onder andere. De onderneming distribueert haar producten via eigen winkels en erkende distributeurs in Europa, de Verenigde Staten, Japan en Azië-Stille Oceaan. Christian Dior SA is actief via meer dan 400 dochterondernemingen over de hele wereld.