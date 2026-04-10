Over CHEMRING GROUP PLC ORD 1P
Chemring Group PLC is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd bedrijf dat technologische oplossingen biedt. De onderneming houdt zich bezig met de ontwikkeling van kritische oplossingen die de behoeften van haar klanten beschermen en waarborgen. Het bedrijf biedt zijn oplossingen aan defensieorganisaties en veiligheidsagentschappen, alsook aan commerciële markten zoals ruimtevaart en transport. De onderneming opereert via twee segmenten: Sensoren & Informatie, en Tegenmaatregelen & Energetica. Het segment Sensors & Information houdt zich bezig met de ontwikkeling en productie van apparatuur voor detectie van explosieven (EHD), apparatuur voor detectie van chemische en biologische bedreigingen, elektronische tegenmaatregelen en netwerkbeschermingstechnologieën. Het segment Countermeasures & Energetics houdt zich bezig met de ontwikkeling en fabricage van vervangbare tegenmaatregelen voor lucht- en zee-platforms, toestellen met explosieve lading en stuwstof, pyrotechnische toestellen voor de lancering en ontplooiing van satellieten, raketonderdelen, drijfgassen, subsystemen voor scheiding, actuatoren en energetische materialen.