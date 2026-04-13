Over Cenovus Energy Inc
Cenovus Energy Inc. is een in Canada gevestigd geïntegreerd energiebedrijf, dat zich bezighoudt met de productie, raffinage en opwaardering van ruwe olie en aardgas, met activiteiten in Canada, de Verenigde Staten en de regio Azië-Stille Oceaan. De segmenten van de Onderneming omvatten Stroomopwaarts, Stroomafwaarts, en Corporate en Eliminaties. Het Stroomopwaartse segment omvat Oliezanden, Conventioneel, Zware olie en Offshore. Het stroomafwaartse segment omvat Canadese productie, productie in de Verenigde Staten en detailhandel. De upstream-activiteiten van de onderneming omvatten oliezandprojecten in Noord-Alberta, thermische en conventionele projecten voor ruwe olie, aardgas en aardgasvloeistoffen (NGL's) in West-Canada, de productie van ruwe olie offshore Newfoundland en Labrador en de productie van aardgas en NGL's offshore China en Indonesië. Haar downstream-activiteiten omvatten opwaarderings-, raffinage- en detailhandelsactiviteiten in Canada en de Verenigde Staten.