Over Brown-Forman Corporation
Brown-Forman Corporation is een gedistilleerd- en wijnbedrijf. De onderneming produceert, distilleert, bottelt, importeert, exporteert, verhandelt en verkoopt een reeks alcoholische dranken. Het bedrijf heeft een portefeuille van ongeveer 40 gedistilleerde dranken, kant-en-klare (RTD) cocktail- en wijnmerken. De belangrijkste merken zijn Jack Daniel's Tennessee Whiskey, Jack Daniel's RTD's, Jack Daniel's Tennessee Honey, Gentleman Jack Rare Tennessee Whiskey, Jack Daniel's Tennessee Fire, Jack Daniel's Single Barrel Collection, Jack Daniel's Sinatra Select, Jack Daniel's Winter Jack, Jack Daniel's No. 27 Gold Tennessee Whiskey, Finlandia Vodka's, Korbel California Brandy, Korbel California Champagnes, Woodford Reserve Kentucky Bourbons, Woodford Reserve Double Oaked, el Jimador Tequilas, el Jimador New Mix RTDs, Herradura Tequila's, Sonoma-Cutrer Californische Wijnen, Chambord Likeur, Old Forester Kentucky Straight Bourbon Whisky, Coopers' Craft Kentucky Bourbon, Antiguo Tequila, Pepe Lopez Tequila en Fords Gin.